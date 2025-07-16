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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مؤبد.. القصة الكاملة لواقعة شروع عاطلين في إنهاء حياة شاب

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد 25 سنة لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء .


 


 

وجاء أمر إحالة القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين "أحمد . م" 44 سنة،عاطل، و"إبراهيم . م" 19 سنة، عاطل، شرعا في قتل محمد مصطفى ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى حتى كال له بطعنة بظهره قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.


 

وقال محمد مصطفى،19 سنة، حلاق، أمام هيئة المحكمة، أنه على إثر مشادة كلامية ثارت فيما بينه وبين المتهمالأول قام الأخير باشهار سلاح ابيض في مواجهته والتعدى عليه بالايدى وشل مقاومته وسدد له طعنه بظهره وفراهاربين.

محكمة جنايات الجيزة معاقبة عاطلين بالسجن المؤبد 25 سنة قتل

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