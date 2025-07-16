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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى ميلاده الـ94.. أبرز محطات يوسف شعبان الفنية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أبرز محطات الفنان الكبير يوسف شعبان بمناسبة الذكرى الـ94 لميلاده، مستعرضًا إرثه الفني وشخصياته الخالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

رحلة فنية استثنائية امتدت لأكثر من 60 عامًا

يوسف شعبان، الذي ولد في 16 يوليو 1931، تميز بحضور طاغٍ وأداء مميز جعله أحد رموز الدراما والسينما المصرية. انطلقت مسيرته من المعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن غيّر مسار دراسته من كلية الحقوق، ليبدأ رحلة طويلة حافلة بالاجتهاد والنجاح.

أشهر الشخصيات التي جسدها.. من "رأفت الهجان" إلى "ليالي الحلمية"

خلّد يوسف شعبان شخصيات لا تُنسى مثل:

محسن ممتاز في "رأفت الهجان"

سلامة فراويلة في "المال والبنون"

سيد أبو ليلة في "ليالي الحلمية"

حافظ رضوان في "الشهد والدموع"

الحاج درويش في "الوتد"
وغيرها من الشخصيات التي حجزت مكانها في ذاكرة المشاهدين لعقود.
لمع نجم يوسف شعبان أيضًا في السينما، من خلال أفلام بارزة مثل "معبودة الجماهير"، "زقاق المدق"، "ميرامار"، و"حمام الملاطيلي"، حيث جمع بين التنوع في الأدوار والقدرة على تجسيد الشخصيات المعقدة ببساطة آسرة.

دور نقابي مشرف وإنسانيته في مواجهة المرض
تولى رئاسة نقابة الممثلين لدورتين (1997-2003) مدافعًا عن حقوق الفنانين وكرامة المهنة. وعلى الصعيد الإنساني، واجه مرضه بشجاعة وإصرار، ورفض الاستسلام للفشل الكلوي الذي أصيب به منذ 2016، متمسكًا بالعمل حتى آخر أيامه.

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