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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025: مشاكل صحية بسيطة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم  الخميس 17 يوليو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية:

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025

 قد تواجه اليوم بعض المشاكل البسيطة المتعلقة بالذات، والتي عليك معالجتها. على الرغم من بعض العثرات المهنية البسيطة، ستؤدي عملك بجد واجتهاد. لن تُقلقك أي مشكلة مالية كبيرة، ولكن ستواجه مشاكل صحية بسيطة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 من الضروري تجنب الخوض في أحاديث غير سارة. عليك أيضًا مراعاة آراء حبيبك اليوم عند اتخاذ قرارات مصيرية تُعزز علاقتك العاطفية. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

كن مبتكرًا في اجتماعات الفريق، وحافظ على علاقة جيدة مع كبار الموظفين. قد تتطلب بعض المهام منك قضاء ساعات إضافية في المكتب، بينما يتطلب منك العمل في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء السفر. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 جرب اليوم حركة خفيفة، كالمشي أو التمدد، لرفع طاقتك. تناول وجبات بسيطة مع الخضراوات والفواكه لتزويدك بالطاقة اللازمة اشرب كمية كافية من الماء، تحرك بالطرق التي تستمتع بها، كالتمدد أو المشي أو الرقص الخفيف.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 النصف الأول من اليوم مناسب للاستثمار في العقارات. فكّر في استثمارات آمنة وذكية، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشاريع المضاربة.

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