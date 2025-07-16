سامح سالم: أدعم فكرة أكاديمية الكرة الطائرة البارالمبية وسنذلل كل العقبات لتنفيذها

أكد الدكتور سامح سالم، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية، على دعمه الكامل لفكرة تأسيس أكاديمية الكرة الطائرة البارالمبية .

مشددا على أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يقلل أي عقبات في سبيل تنفيذ تلك الفكرة وأن تكون حقيقة على أرض الواقع . وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية على أن هدف المجلس الحالي هو النهوض باللعبة ، وأهم ما يحقق هذا النهوض هو ثقل عناصر اللعبة .

واختتم سامح سالم وضع مناهج خاصة باللعبة خطوة هامة نحو نقل اللعبة إلى مرحلة جديدة متطورة في المستقبل.

و كان عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، اجتماعًا موسعًا مع كوكبة من رموز اللعبة على مرّ العصور.، لمناقشة آليات إنشاء أكاديمية للكرة الطائرة البارالمبية، والعمل على وضع مناهج موحّدة للمدربين والحكام والإداريين والمنظمين ، وكافة عناصر المنظومة التابعة للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور وجيه حمدي، واللواء منصور المحمدي، والدكتور مسعد العيوطى، و محمد بدوي بشير ، و أمين عبد المنعم، والإعلامي اسعد طلعت والدكتور مروان صالح، والكابتن عصام شحاتة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية.