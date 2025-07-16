إبراهيم صلاح: لم أتوقع انضمام ثلاثي الزمالك للأهلي.. وانتقالهم ضربة موجعة

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه لم يتوقع انضمام ثلاثي الزمالك: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وإمام عاشور، إلى النادي الأهلي، معتبرًا أن انتقالهم للأحمر كان ضربة موجعة للزمالك.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "انتقال زيزو وبن شرقي وأمام عاشور للأهلي كان صدمة بالنسبة لي، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين كانوا من الأعمدة الأساسية في فريق الزمالك، انتقالهم للأهلي يُعد ضربة قوية للزمالك، والأهلي استفاد فنياً منهم، وحقه في التعاقد مع أي لاعب متاح".

وفيما يخص فيديو تقديم أحمد شريف، مهاجم الزمالك الجديد، قال صلاح: "عجبني فيديو تقديم أحمد شريف، رغم أنه كان يحتوي على إسقاط بسيط على النادي الأهلي، والجمهور الآن يميل لمثل هذه الأمور".

وأضاف: "في الزمالك، نحن نعتاد على عدم تقييم أي لاعب إلا بعد أن يُظهر مستواه في عدة مباريات مع الفريق، الضغط الجماهيري في الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك عامل مؤثر وقوي".

وتابع: "جمهور الزمالك هو المعادلة الأصعب في كرة القدم، فهم تحملوا الكثير من الصعاب ولا يزالون على الولاء للنادي، وهم مثال حقيقي للانتماء والصبر، وما تحقق من فوز بكأس مصر الأخير أمام بيراميدز كان بفضل هذا الجمهور العظيم".