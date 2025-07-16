ليفربول يترقب موقف نيوكاسل لضم إيزاك مقابل 120 مليون إسترليني

يتأهب نادي ليفربول للدخول في مفاوضات جادة مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيزاك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" أن ليفربول يستعد لتقديم عرض كبير لضم إيزاك، لكنه لن يخطو أي خطوة رسمية إلا في حال وافق نيوكاسل على فتح باب الرحيل أمام اللاعب.

وأكد رومانو أن إيزاك لا يمانع الانتقال إلى "الريدز"، إلا أنه وضع القرار النهائي في يد إدارة نيوكاسل، التي لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لبيع اللاعب خلال الصيف الجاري.

وفي حال استمرار تعنّت نيوكاسل، فإن ليفربول سيوجه أنظاره نحو خيار بديل، يتمثل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي يحظى هو الآخر باهتمام إدارة النادي.