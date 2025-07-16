سام مرسي على أعتاب الانتقال إلى الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر

يقترب النجم المصري سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، حيث من المنتظر أن يتم توقيع العقود رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، غادر مساء أمس، الثلاثاء، متجهًا إلى الكويت، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انضمامه، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.

وجاءت موافقة إدارة إيبسويتش تاون على رحيل مرسي تقديرًا لمشواره الطويل مع الفريق، ودوره البارز في قيادته إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

كما ينص عقده على بند يسمح له بالرحيل في حال وصول عرض من أحد أندية منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب التقارير، فإن نادي الكويت الكويتي قدّم عرضًا ماليًا وصف بـ"المغير للحياة"، ما شجع مرسي على خوض تجربة احترافية جديدة في الخليج، بهدف تأمين مستقبله الشخصي والعائلي.

يُذكر أن عقد مرسي مع إيبسويتش كان يتبقى فيه موسم واحد، إلا أن النادي قرر تسهيل خروجه دون الحصول على مقابل مالي، في لفتة وفاء تجاه قائده المخضرم.