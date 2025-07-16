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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة علمية بالمنيا لدعم الولادات الطبيعية والحد من القيصرية

ندوة للولادت الطبيعية
ندوة للولادت الطبيعية
ايمن رياض

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، اليوم "الأربعاء"، ندوة علمية بمحافظة المنيا مع ممثلي المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بهدف دعم الولادات الطبيعية والحد من الولادات القيصرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة. 

وحضر الندوة، الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية، والدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، إلى جانب أطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة من مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن اللقاء يأتى فى إطار جهود الدولة المتواصلة للتوعية بمخاطر الولادة القيصرية غير المبررة، ونشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، حفاظاً على صحة الأمهات والأطفال، وتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن الولادات القيصرية، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات القيصرية فى بعض المحافظات يستلزم تكثيف التوعية والتدريب المستمر للأطقم الطبية بمختلف المنشآت الصحية.

وأوضحت نائب وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» تستهدف تحسين الصحة الإنجابية وتعزيز خدمات رعاية الأم والطفل خلال الفترة الحرجة من بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين.

وأكدت أنه تم خلال الندوة مناقشة آليات خفض معدلات الولادة القيصرية، وتفعيل المتابعة الدورية للأمهات، مع الالتزام الكامل بتطبيق المعايير والإجراءات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للأمهات والأطفال.

المنيا محافظ المنيا ندوات الولادة

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