ضبط 137 مخالفة خلال حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز، ومحال الجزارة، والسوبر ماركت، والمطاعم، لضبط الأسعار ومراقبة جودة وصلاحية السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أهمية وصول السلع التموينية لمستحقي الدعم، مشيراً إلى أن الدولة تولي أولوية قصوى لحماية المواطنين من أي تلاعب في الأسعار أو الغش التجاري، مع ضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية، حفاظاً على استقرار السوق.

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وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المديرية نفذت بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية حملات تموينية مكثفة على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، أسفرت عن تحرير 137 مخالفة تموينية متنوعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحرير 3 مخالفات في مجال مكافحة المتاجرة بالسلع المدعمة، شملت تجميع كميات من السولار والبنزين بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وضبط بدال تمويني يبيع سكر ناقص الوزن، كما تم تحرير 33 مخالفة ضد البدالين التموينيين، منها عدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 76 مخالفة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم وجود ميزان، ومخالفات نظافة وإنتاج.

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 25 مخالفة، بينها 5 مخالفات لسلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من المكرونة والسكر والسجائر، وضبط لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها للبيع، إلى جانب 19 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.