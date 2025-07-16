صحة المنيا: تقديم 1214 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقصر هور

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1214 حالة وصرف العلاج والفحوصات بالمجان، خلال قافلة طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة بقرية قصر هور بمركز ملوي.

وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ أن تلك القوافل تأتي في إطار المبادرات الصحية و توجيهات القيادة السياسية للوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها مجاناً وبأعلى جودة، والوصول الى قرى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة نُفذت على مدار يومي 14 و15 يوليو الجاري، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة أو عمليات جراحية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأشارت إلى أن القافلة قدمت خدماتها لـ 374 حالة جراحة، 398 أطفال، 194 باطنة، 84 نساء، 81 أسنان، 91 قلب، و19 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 164 تحليل عينات دم، وحالتين موجات صوتية، و11 أشعة سينية.

كما تم تنظيم 10 ندوات تثقيف صحي استفاد منها 175 متردداً، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ114 مواطناً، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.