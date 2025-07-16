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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينهي ازمة معسكر طبرقة بخوض مواجهتي الملعب والبنزرتي التونسي

فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

أنهت إدارة الكرة بالأهلي الأزمة الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي سينطلق بعد غد بمنتجع طبرقة التونسية ويستمر لمدة 11 يوماً وحتي 29 يوليو الجاري، وتسبب اعتذار عدد من الفرق عن خوض المباريات الودية في عمل أزمة شديدة لدرجة أن المهندس سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة سافر قبل ثلاثة أيام منفرداً لبحث الأمر علي الواقع وحسم الموقف تماماً.

ونجح سمير عدلي بعد تكليفه من محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي في التوصل لإتفاق لخوض مواجهة مع الملعب التونسي يوم 21 ثم البنرزتي يوم 25 يوليو ويتبقي مباراة وحيدة بدلاً لمواجهة النجم الساحلي التي كان مقررا لها 28 يوليو الجاري يجري الإتفاق عليها حاليا.

وعاد سمير عدلي أول أمس للقاهرة لإنهاء تاشيرات الفريق من السفارة التونسية قبل ان يغادر فجر غد الخميس الي طبرقة للوقوف علي حجز الحافلات وكافة الأمور اللوجستية وترتيب تسكين اللاعبين في الغرف وكذلك إنهاء إجراءات دخول البعثة التي ستصل بعد غد الي تونس برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم معه محمد يوسف والجهاز الفني واللاعبين.

ويفقد الفريق الأحمر في المعسكر جهود مروان عطية لاعب الوسط الذي حصل علي أجازة لمدة 10 ايام بعد إجرائة جراحة الفتاق الرياضي فيما يفرض الغموض نفسه علي موقف وسام أبوعلي وأحمد عبدالقادر وكريم نيدفيد، وبات وسام وعبدالقادر هما الأزمتين الذي تسببا في حالة من القلق الشديد داخل القلعة الحمراء.

النادي الأهلي الاهلي محمد يوسف طبرقة تونس

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