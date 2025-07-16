أرقام في مسيرة حمدي فتحي بعد اقترابه من بيراميدز

أقترب حمدي فتحي، لاعب وسط نادي الوكرة القطري، من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي بيراميدز.

وذلك بعد أن حصل بيراميدز على موافقة مبدئية من إدارة النادي القطري للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة العرب القطرية فإن الوكرة تلقى عرضًا رسميًا من بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، وأن إدارة النادي ستعقد جلسة مع اللاعب في غضون أيام قليلة، بعد موافقة الجهاز الفني، لحسم إجراءات الصفقة بشكل نهائي.

أرقام حمدي فتحي

بدأ حمدي فتحي مشواره في نادي ألعاب دمنهور ولعب 31 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 3 أهداف وصنع 4 لينتقل لأنبي في عام 2015

تألق فتحي رفقة إنبي خلال 53 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم ليخرج معارا لفريق بتروجيت لمدة موسم لعب خلاله 29 مباراة وسجل هدفين بدون صناعة .

في يناير 2019 كانت النقلة الأهم في مشوار حمدي فتحي حينما انضم للنادي الأهلي واستطاع حجز مكانه في التشكيل الأساسي.

حمدي مع الأهلي لعب 155 مباراة وسجل 14 هدف وقدم 10 تمريرات حاسمة وبعد 4 مواسم ينتقل لفريق الوكرة القطري

خلال فترة احترافه في قطر لعب 50 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3