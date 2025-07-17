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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع الروسية: تدمير 122 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أجواء البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الدفاع الروسية، عن تدمير 122 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أجواء البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح روسيا مهلة مدتها خمسون يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ملوّحًا بفرض تعريفات جمركية قد تصل إلى 100% على البضائع الروسية، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

التهديد جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو، حيث أعرب عن "عدم رضاه وسخطه" من أداء روسيا في الأزمة الأوكرانية، في تصعيد جديد للهجة الانتقادية تجاه موسكو.

الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية روسيا

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