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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. هواوي تطلق أجهزة لوحيه جديدة إليك أهم الميزات

أجهزة هواوي
أجهزة هواوي
لمياء الياسين

تعمل شركة هواوي على جهازين لوحيين رائدين جديدين بشاشات OLED. ووفقًا للتسريبات ستطلق الشركة جهازًا لوحيًا خفيف الوزن بقياس 8.8 بوصة وطرازًا فاخرًا بقياس 14.2 بوصة. سيستخدم كلا الجهازين منصة K9، في إشارة على الأرجح إلى معالج سلسلة Kirin 9.
سيركز الجهاز اللوحي مقاس 8.8 بوصة على التصميم النحيف وسهولة الحمل. ويعد كلتا الجهازين  مصممين للألعاب والمستخدمين الذين يرغبون في جهاز صغير الحجم وسهل الحمل. أما طراز 14.2 بوصة فسيكون جهازًا لوحيًا مسطحًا قياسيًا، وليس قابلًا للطي.

أجهزة لوحية من هواوي

تعمل هواوي أيضًا على أجهزة لوحية ببطاريات كبيرة و سيحتوي أحدها على بطارية بسعة 13000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقدرة 100 واط.

 ووفقا تشكيلة أجهزة هواوي اللوحية تشهد نموًا سريعًا، وأن العلامة التجارية قد احتلت المركز الأول بين شركات تصنيع الأجهزة اللوحية الصينية.

ذكر تسريب سابق أن الجهاز اللوحي مقاس 8.8 بوصة قد اكتمل تصميمه. ويجري حاليًا اختبار طراز آخر بشاشة كبيرة مزودة بتقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه.

هاتفين قابلين للطي

في أخبار أخرى، من المتوقع أن تُطلق هواوي هاتفين قابلين للطي في الصين في سبتمبر 2025: Mate X7 وMate XT 2. Mate X7 هو هاتف قابل للطي على شكل كتاب، بشاشة 2K مقاس 7.95 بوصة

من المرجح أن يعمل بمعالج Kirin 9030 القادم. قد يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ومستشعر متعدد الأطياف

شاشات OLED التصميم النحيف أجهزة لوحية العلامة التجارية الجهاز اللوحي

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