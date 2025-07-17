رانيا فريد شوقي: الضوء الشارد نقطة تحول مهمة في حياتي الفنية والجماهيرية

تحدثت رانيا فريد شوقي عن شخصية "نفيسة" التي قدمتها في مسلسل "الضوء الشارد"، مؤكدة أن الدور كان نقطة تحول مهمة في حياتها الفنية والجماهيرية، وكشفت عن تفاصيل موقف إنساني مؤثر عقب عرض المسلسل ارتبط بوالدها الراحل فريد شوقي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، "نجاح شخصية نفيسة كان كبيرًا جدًا، وكان بابا توفي وأنا بعمل المسلسل، وبعد عرضه شاركت في العديد من الندوات، وأتذكر جيدًا ندوة جامعة قنا، مع الكاتب الكبير صفاء عامر، والفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والفنانة الراحلة سميحة أيوب، وكان المدرج ممتلئًا بـ 5000 طالب".

وأشارت رانيا فريد شوقي، أن عالم السوشيال ميديا أصبح خاضعًا لمعايير الشراء المادي، مشيرة إلى أن بعض النجاحات التي نراها اليوم يمكن شراؤها بالمال، سواء في صورة لايكات أو تعليقات أو حتى تصدر التريند، وأن عصر التكنولوجيا الحالي هو عصر رأسمالي بامتياز.

وأكدت رانيا فريد شوقي، أنه مع احترامي للسوشيال ميديا والتريند، هناك أعمال تحقق نجاحًا حقيقيًا بالفعل، ولكن هناك أعمال يتم شراء نجاحها. اللايكات بفلوس، والكومنتات بفلوس، والتريند بفلوس أيضًا، الموضوع مش سهل خالص وربنا يطلعنا منها على خير".و