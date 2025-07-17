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تقديم 2.02 مليون خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة» خلال يومين فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم 2.02 مليون خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة» خلال يومين فقط

جانب من الحملة
جانب من الحملة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 2 مليون و 24 ألفا و406 خدمات طبية مجانية من خلال حملة «100 يوم صحة» خلال أول يومين من النسخة الثالثة للحملة والتي انطلقت أول أمس الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، مشيرا إلى أنه وفقًا لهذا التعاون، قدمت حملة «100 يوم صحة» نحو 754 ألفًا 967 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت 418 ألفًا و 23 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 ألفًا 964 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 60 ألفا و594 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفًا و622 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4559 خدمة، كما قدمت 401 ألفا و 43 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 5246 خدمة إسعافية، بينما  تم تقديم 104 ألفًا 791  خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت قرارات العلاج على نفقة الدولة 29 ألفا و747 قرار، إلى جانب إجراء 2300 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفاً 73 خدمة.

وتابع عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ97 ألفًا و521 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

مجلس الوزراء وزير الصحة وزارة الصحة والسكان 100 يوم صحة الخدمات الصحية

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