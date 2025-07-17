ريال مدريد يحطم الأرقام | إيرادات قياسية تتجاوز 1.1 مليار يورو رغم غياب البطولات

رغم غياب الألقاب الكبرى عن خزائنه خلال موسم 2024-2025، فاجأ ريال مدريد الأوساط الرياضية بإعلانه عن تقرير مالي استثنائي، سجّل فيه أعلى إيرادات في تاريخ الأندية على الإطلاق.

ووفقًا لما أعلنه النادي الملكي عبر منصاته الرسمية، فقد بلغت إيراداته الإجمالية للسنة المالية الأخيرة نحو 1.185 مليار يورو، دون احتساب عائدات انتقالات اللاعبين، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا الرقم غير المسبوق لم يسبق لأي نادٍ في العالم الوصول إليه، ليكرس ريال مدريد موقعه كمؤسسة رياضية رائدة على مستوى الإيرادات العالمية.

التقرير كشف أيضًا عن مؤشرات مالية أكثر من إيجابية، إذ بلغ صافي ثروة النادي 598 مليون يورو، تتضمن 166 مليونًا نقدًا في خزائنه، مقابل صافي ديون لا يتجاوز 12 مليون يورو، ما يعكس قوة المركز المالي للنادي في وقت يشهد فيه قطاع كرة القدم الأوروبية تحديات اقتصادية متواصلة.

وأنهى النادي السنة المالية محققًا أرباحًا صافية بلغت 24 مليون يورو بعد خصم الضرائب، في تأكيد على الإدارة المالية المحكمة التي يتبعها مجلس الإدارة، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز.

ورغم إخفاقه في حصد ألقاب الليجا وكأس الملك ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية، فإن ريال مدريد يثبت مرة أخرى أنه يتربع على قمة كرة القدم ليس فقط رياضيًا، بل اقتصاديًا أيضًا.