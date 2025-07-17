الإمام الأكبر يوافق على صرف مكافأة 1600 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافاة مقطوعة قدرها 1600 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية.

الإمام الأكبر يوافق على مكافاة 1600 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية

وجاء نص المنشور الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه كالتالي: أود الإحاطة أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وافق في 17 / 7 / 2025، على صرف مكافاة مقطوعة قدرها 1600 جنية خصمًا على بند 3 نوع 11 مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2025 / 2026، لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر اليومية، عاملات قاعات رياض الأطفال، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وخلافة، أما بالنسبة للسادة المتعاقدين على بند 2 / 3، أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند 2 / 3 أجور موسمين، وذلك للسادة القائمين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي - المالي 2024 / 2025، لما تحقق من انضباط وبذل فيها جميع العاملين جهدًا مشكورًا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف والتي تمت بصورة مرضية، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.