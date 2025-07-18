تركيا.. القبض على 153 مشتبها بهم في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن إلقاء القبض على 153 مشتبها بهم في عمليات أمنية نفذت في 28 ولاية ضد تنظيم داعش.

وفي وقت سابق؛ وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرًا مباشرًا إلى تنظيم "واي بي جي"، الذي تعتبره أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وتصفه بـ"الإرهابي"، داعيًا إياه إلى عدم استغلال الأوضاع المتأزمة في سوريا، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وجاءت تصريحات فيدان في نيويورك على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص"، والذي عُقد يومي 16 و17 يوليو الجاري.

وقال الوزير التركي للصحفيين: "رسالتنا لهم، عدم استغلال الاضطرابات في سوريا ودخولهم في وضع غير مرغوب فيه. عليهم ألا يزيدوا تعقيد العملية الحساسة في سوريا. عليهم أن يلعبوا دورًا بناءً. وإلا، فإن الانتهازية تحمل معها مخاطر كبيرة"، في إشارة إلى تقارير أفادت بتحركات عسكرية لتنظيم "واي بي جي" المنضوي تحت مظلة "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق الشمال والشرق السوري.

تأتي تصريحات فيدان في توقيت حساس، مع تصاعد العنف الطائفي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث اندلعت مواجهات دموية بين فصائل درزية ومجموعات من البدو، وهو ما أتاح لقوات الحكومة السورية التدخل وسط اتهامات بانحيازها لطرف دون آخر.