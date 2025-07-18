لاعب الزمالك الأسبق يكشف سر تفاؤله.. ويحدد ما ينقص الزمالك

أعرب إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير بالموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة على صعيد التدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صلاح، في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بالسرية التي تدار بها مفاوضات الصفقات الجديدة، وهو أمر يحسب للإدارة الفنية والتعاقد مع الحارس مهدي سليمان صفقة قوية ستشعل المنافسة مع محمد صبحي ومحمد عواد".

وأضاف: "الصفقات التي أعلن عنها النادي حتى الآن قوية خاصة في الجانب الهجومي، وأرى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك تفاؤل كبير باللاعبين الجدد".

وأكد إبراهيم صلاح أن الفريق ما زال بحاجة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بجانب عمر جابر، بالإضافة إلى لاعب وسط مدافع بمواصفات خاصة، مشيرًا إلى أن تجديد عقد عبد الله السعيد كان خطوة ذكية من الإدارة، نظرًا لخبرته الكبيرة داخل الملعب وخارجه.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد في الفترة الأخيرة مع الحارس مهدي سليمان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر والانجولي شيكو بانزا لأربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا أمادورا البرتغالي وعمرو ناصر وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم لكل منهما من نادي فاركو.