فرق استجابة الطوارئ تتوجه إلى موقع انهيار عقاري شبرا ومصر القديمة

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري المركزية، بلاغًا بانهيار عقارين إحداهما في منطقة الساحل بشبرا الخيمة مكون من ثلاثة طوابق، والأخر انهيار جزئي لعقار قديم، مكون من طابقين في منطقة مصر القديمة.



وتوجهت فرق استجابة الطوارئ، إلى موقع الحادثين لمساندة اجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.