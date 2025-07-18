قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا بالذات ممنوع عني| أول تعليق من لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى .. خاص
آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
مدريد تختنق تحت سحابة نار: حريق هائل يلتهم آلاف الهكتارات ويحوّل السماء إلى رماد | تقرير
موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. تعرف عليه
القرآن الكريم ليس علاجا.. رد قاسٍ من الشيخ عمرو الليثي على استشاري نفسي
الزمالك يفوز على رع بهدف نظيف وديا
اتحاد بشبابها يستعرض أفكاره البناءة لخدمة مصر في ضيافة القومي للمرأة | صور
مانشستر يونايتد يدفع 65 مليون إسترليني لضم الكاميروني بريان مبومو
العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
أزمة السويداء السورية | نزوح 79 ألف شخص .. وانهيار خدمات الكهرباء والماء والوقود
ChatGPT Agent: مساعدك الذكي ينفذ المهام نيابة عنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"جرائم استهداف دور العبادة".. كتاب يقدمه مرصد الأزهر بمعرض الإسكندرية

كتاب جرائم استهداف دور العبادة
كتاب جرائم استهداف دور العبادة
محمد شحتة

قدّم جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، كتابًا توثيقيًا وتحليليًا بعنوان: "جرائم استهداف دور العبادة.. دراسة تحليلية لأبرز الجرائم خلال الفترة من 2015 إلى 2019"، وهو من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال دور العبادة حول العالم، لم يكن العدوان الصهيوني الأخير على كنيسة العائلة المقدسة في غزة سوى حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الوحشية التي تستهدف أماكن السكينة والروح، ضاربة بكل القيم الإنسانية والدينية عرض الحائط، ويأتي هذا الاعتداء ضمن سجلٍ دموي طويل، دأب فيه الكيان الصهيوني على تدنيس المقدسات، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، في انتهاك سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وينطلق الكتاب من حقيقة إنسانية راسخة، وهي أن دور العبادة –على اختلاف دياناتها– ليست مجرد مبانٍ، بل هي رموز روحية وملاجئ للطمأنينة والسكينة، تتلاقى فيها الأرواح على مائدة الإيمان، وتلتقي فيها القلوب طلبًا للسلام الداخلي، بعيدًا عن ضجيج العالم وضغوط الحياة.

ويشير الكتاب إلى أن احترام دور العبادة لم يكن يومًا محل خلاف بين العقلاء، بل هو قاسم مشترك عبر التاريخ الإنساني، حيث توجّهت جميع الأديان والثقافات إلى تقديسها وحمايتها. كما يؤكد الكتاب أن الإسلام شدد على حماية دور العبادة –سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، وجعل ذلك واجبًا شرعيًا، انطلاقًا من مبدأ حرية العقيدة التي كفلها القرآن الكريم.

الاعتداء على دور العبادة لا يستهدف جماعات دينية بعينها

ويبرز الكتاب أن الاعتداء على دور العبادة لا يستهدف جماعات دينية بعينها فقط، بل يمثل عدوانًا على جوهر الهوية الإنسانية والدينية والثقافية للمجتمعات، ما يستوجب تكاتف الجميع – مؤسسات وأفرادًا – للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على حماية المقدسات من أي عدوان.

ومن خلال رصد وتحليل دقيق لأبرز الجرائم التي وقعت خلال الفترة ما بين 2015 و2019، يصنّف الكتاب المعتدين على دور العبادة إلى صنفين رئيسيين؛ أولهما أولئك الذين تلبّسوا بالدين زورًا، وارتدوا عباءة الإسلام ليفتكوا بالناس في مساجدهم وكنائسهم ومنازلهم، مستخدمين فتاوى التكفير والادعاء بالجهاد لتبرير جرائمهم، وهؤلاء هم الإرهابيون الذين شوّهوا صورة الإسلام وتجرأوا على خالقهم، ولم يسلم من بطشهم أحد. 

أما الصنف الثاني، فهو من يحمل كراهية صريحة تجاه الآخر، ولا يعترف بتعايش ولا يؤمن باختلاف، وهؤلاء تمثلهم حركات اليمين المتطرف في بعض دول الغرب، ممن يتعصبون لهوياتهم العرقية والدينية ويستهدفون المسلمين وغيرهم في مقدساتهم وأماكن عباداتهم.

ويؤكد الكتاب أن مواجهة هذه الظاهرة ليست فقط مسؤولية دينية، بل واجب أخلاقي وإنساني، وأن حماية دور العبادة جزء أصيل من صيانة الكرامة الإنسانية.

وبهذا الإصدار، يعزز الأزهر الشريف دوره في مقاومة خطاب الكراهية، ويدعو العالم إلى التكاتف من أجل مستقبل يتسع للجميع، قائم على الاحترام المتبادل والتعايش المشترك.

جناح الأزهر الأزهر معرض مكتبة الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جرائم استهداف دور العبادة دور العبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتب الصحفي علي السيد

موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتب الصحفي علي السيد

الهلال الاحمر

فرق استجابة الطوارئ تتوجه إلى موقع انهيار عقاري شبرا ومصر القديمة

بالصور

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد