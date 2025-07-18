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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش العراقي: المسيرات أُطلقت من الداخل.. ولا تهاون مع أي تهديد لأمن البلاد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت القوات المسلحة العراقية أنها لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالمساس بأمن العراق أو استقراره، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، وشددت على أن الدولة "ستتصدى بحزم لأي تهديد يمس سيادتها أو مقدراتها".

تحديد الجهات المتورطة في العمليات العدائية

أشارت القوات المسلحة إلى أنها تمكنت من تحديد الجهات التي نفذت ونسقت العمليات العدائية الأخيرة داخل البلاد، موضحة أن هناك إجراءات صارمة ستُتخذ، وأنه "لن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة المتورطين".

المُسيّرات صُنعت خارج العراق وأُطلقت من داخله

وفي تطور خطير، كشفت القوات المسلحة أن المُسيّرات التي استهدفت رادارات للجيش تم تصنيعها خارج العراق، لكنها أُطلقت من الداخل، وكانت مزودة برؤوس حربية بأوزان مختلفة، في مؤشر إلى تصعيد خطير ومحاولة لضرب البنية الأمنية والعسكرية.

العراق قناة القاهرة الإخبارية القوات المسلحة العراقية

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