محاكمة 9 متهمين في قضية فض رابعة.. الإثنين

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد غد الاثنين 21 يوليو 2025، المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

محاكمة 9 متهمين بقضية "فض رابعة"

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.