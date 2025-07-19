روشتة للتعامل النفسي مع طلاب الثانوية العامة قبل وبعد ظهور النتيجة

قدمت إيمان الريس، الاستشاري التربوي روشتة للتعامل مع نفسية طلاب الثانوية العامة خاصة مع اقتراب موعد النتيجة، قائلة: الزعل والغضب والقلق لدى أولياء الأمور في الوقت الحالي أمر طبيعي ولكن علينا أن ندرك أن النتيجة ليست نهاية المطاف.

وأضافت إيمان الريس، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الطالب بذل أقصى جهده خلال الفترة الماضية، ولذلك يجب أن نكون داعمين لأولادنا وقت ظهور النتيجة، متابعة: رد فعل أولياء الأمور وقت النتيجة لا ينسى لدى الأولاد.

واسترسلت: يجب على أولياء الأمور معرفة قدرات أولادهم وتشجيعهم على دخول الكلية التي تدعم إمكانياته، كما يجب علينا أن ندعم قرارات أولادنا وميولهم في دخول الجامعات.

ولفتت إلى أن هناك فرق بين حب أولياء الأمور لأولادهم ورغبتهم في إدخالهم كليات معينة وبين الأنانية لديهم، خاصة عند إرغام الطالب على دخول كلية معينة.