قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عوض: نقود واحدة من أوسع عمليات التنمية المكانية والاقتصادية في قرى ومدن مصر

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع  جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri  العالمية، وذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة ( SAG ) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة " أطلس المدن المصرية ".

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .

وخلال الاجتماع، أكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقود واحدة من أوسع عمليات التنمية المكانية والاقتصادية في عدد كبير من القرى والمدن المصرية مما يتطلب أدوات معرفية وتكنولوجية متقدمة تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والمعلومات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية  إلى أن نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت جزءًا جوهريًا من دورة التخطيط وصنع القرار والتقييم والرصد المحلي، موضحة أن شركة Esri تُعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على دعم الوزارة في بناء بنية معرفية متكاملة لإدارة التنمية على المستوى المحلي والوطني.

وتطرقت د.منال عوض خلال اللقاء إلى مشروع “ أطلس المدن المصرية”، باعتباره منصة وطنية تعتمد على بيانات مكانية لرصد مؤشرات الأداء الحضري، وقياس الفجوات التنموية، ومتابعة التحولات المناخية والديموغرافية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطويره ليصبح منصة ديناميكية تتيح تحليلات تنبؤية، وتحديثًا دوريًا، ودعمًا لاتخاذ القرار الاستثماري والتنفيذي، عبر تكنولوجيا شركة ( Esri ) العالمية .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع شركة Esri في ملفات ومشروعات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات المصرية مثل إدارة المخلفات الصلبة، التصدي للتعديات على الأراضي ، إدارة الأصول المحلية، ومتابعة المتغيرات المكانية .

ومن جانبه، أشاد جاك دانجرموند بما حققته وزارة التنمية المحلية من تقدم ملموس في إدماج نظم المعلومات الجغرافية ضمن خطط التنمية، مؤكدًا حرص شركة Esri على دعم جهود الدولة المصرية من خلال تقديم حلول مخصصة، وتبادل المعرفة، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.

التنمية المحلية منال عوض اطلس المدن المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تهمل الجانب الإنساني

برج القوس حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..خذ وقتك في التفكير قبل الموافقة

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد