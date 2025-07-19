الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية فى يوم واحد

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 127416 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 2714 سائقا تبين إيجابية 302 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 870 مخالفة مرورية متنوعة “مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 213 سائقا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 28 محكوما عليهم بإجمالى 39 حكما، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.