التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي بقرية العمار بدائرة مركز طوخ، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات مركز طوخ بوجود غريق بمياه الرياح التوفيقى بقرية العمار دائرة مركز طوخ.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى لموقع البلاغ، وتم انتشال جثة شاب يدعى "يوسف أحمد عبدالحميد"، 19 سنة، مقيم أجهور الكبرى بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث.