جريمة نصب تنتهى بخطف موظف في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص طالبه بمبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجل شقيقه “مندوب بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم حلوان”، والمُحتجز لديه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن خلف ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمون بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم “سلاح أبيض – عصا خشبية”، وبصحبتهم المجنى عليه “مصاب بسحجات متفرقة بالجسم”.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب الاتفاق معه على مساعدته فى الحصول على قرض كوسيط بالشركة محل عمله، إلا أنه لم يفِ بذلك، فاتفق مع باقى المتهمين لاستدراجه واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة لإجباره وأهله على إعادة المبلغ المستولى عليه.

بمواجهة باقى المتهمين والمجنى عليه، أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.