رجل يتعدى على طفل بالضرب وسط الشارع.. الداخلية تكشف التفاصيل| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الطفل المُشار إليه “بائع مُتجول - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية”، وباستدعائه حضر رفقة والده، وقرر الأخير أنه حال قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى لشرائها، قام الأخير بنهره والتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات".

تم تحديد وضبط مُستقل السيارة “مُهندس - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الطفل المذكور بالطرق على زُجاج سيارته والإلحاح عليه لشراء الحلوى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



