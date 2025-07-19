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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان ماضي تؤدي بروفتها الأخيرة استعدادا لحفل المهرجان الصيفي بالأوبرا

حنان ماضي
حنان ماضي
قسم الفن

قدمت الفنانة حنان ماضي، بروفتها الأخيرة أمس الجمعة 18 يوليو، استعدادا لحفل اليوم السبت على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. 

وتحيي حنان ماضي، حفل غنائي مساء اليوم السبت 19 يوليو، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي. 

حنان ماضي

وقد احتفلت الفنانة حنان ماضي بنجاح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "كسبنا مشاعرنا"، والتي تم طرحها مؤخرًا. وقد لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما دفع الفنانة للاحتفاء بهذا الإنجاز.

وعبّرت حنان ماضي عن سعادتها بنجاح الأغنية، وقالت في لقاء خاص لـ"صدي البلد": "أنا سعيدة جدًا بنجاح أغنية 'كسبنا مشاعرنا'. الأغنية تتحدث عن أن النهايات أخلاقية، وهي أغنية رومانسية تم طرحها في عيد الحب". وأضافت: "ردود الأفعال والتعليقات الجميلة أسعدتني جدًا، وأشكر كل الجمهور الرائع".

وتابعت حنان ماضي: "أنا لا أختار أعمالي بنفسي، كل شيء بتوفيق من الله. أنا لم أغب عن الساحة، ولكن لم يكن هناك تسليط للضوء عليّ. والحجاب لم يؤثر على علاقتي مع الجمهور، بل الناس دائمًا تقول لي: 'ربنا يثبتك على الحجاب'".

وعن مغنيي المهرجانات، قالت: "في منهم موهوبين، وربنا يوفقهم". وأضافت: "تترات المسلسلات شيء مهم جدًا في العمل الفني".

أما عن أعمالها القادمة، كشفت حنان ماضي أنها ستشارك في تتر مسلسل للنجمة حنان مطاوع.

أغاني حنان ماضي

يذكر أن حنان ماضي كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة "كسبنا مشاعرنا" عبر منصات الموسيقى المختلفة، بالإضافة إلى نشرها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حصدت آلاف المشاهدات في وقت قصير.

الأغنية من تأليف وألحان محمود أكرم، وتوزيع خالد عويضة، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر. كما شارك في العمل المايسترو تامر غنيم في التريات، وأمين إسماعيل كمخرج للجلسة التطويرية.

حنان ماضي الفنانة حنان ماضي الأوبرا دار الأوبرا المصرية أغاني حنان ماضي

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