منعش ولذيذ .. طريقة تحضير موهيتو الكركديه

يعد موهيتو الكركديه من المشروبات اللذيذة والمنعشة التي يمكن تقديمها في فصل الصيف لترطيب الجسم، والشعور بالطاقة.

وإليكم طريقة تحضير موهيتو الكركديه

مكونات موهيتو الكركديه

أوراق الكركديه المجففة

نعناع

صودا

سكر حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ثلج

طريقة تحضير موهيتو الكركديه

اغسلي أوراق الكركديه جيداً ثم انقعيها لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى تحصلي على منقوع الكركديه.

اغسلي أوراق النعناع جيداً، ثم ضعيها في وعاء كبير، وضيفي السكر وعصير الليمون، وقلبي المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى يذوب السكر ويندمج مع باقي المكونات.

في أكواب التقديم ضعي القليل من الخليط المحضر في كل كوب، ووزعي شرائح الليمون على الأكواب.

أكملي الكوب بالصودا ثم قدمي موهيتو الكركديه مثلجاً.