شركسية الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي تناولها في المطاعم.

لذا قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل شركسية الدجاج في البيت بمذاق لذيذ و أحلى من المطاعم فيما يلي





مقادير شركسية الدجاج

● زبدة

● زيت

● صدور دجاج

● طماطم

● جزر

● بصل

● حبهان

● ورق لورا

● ملح وفلفل أسود

● قرنفل

للصوص:

● توست

● بصل مفروم

● لبن

● كريمة

● شوربة

● مكعب مرقة

● سوداني مفروم

● ملح وفلفل أسود

● دقيق

أرز أبيض :

● أرز مصري

● مرقة الدجاج

● سمن

● ملح وفلفل أسود

● بصل مفروم









طريقة تحضير شركسية الدجاج

يسلق الدجاج ثم يفصص.

وفي وعاء آخر يشوح السوداني مع الزبدة ومكعب مرقة وملح وفلفل أسود.

يضاف التوست ثم يخلط في الكبة مع قليل من شوربة الدجاج.

وفي وعاء آخر يشوح الدقيق مع السمن ثم يضاف اللبن ومرقة الدجاج ثم خليط التوست.

في وعاء يشوح الأرز مع السمن والملح والبصل والفلفل الأسود ثم تصاف مرقة الدجاج ويترك حتى النضج.

ترص طبقة من الأرز ثم الصوص والدجاج ويقدم ساخنا.