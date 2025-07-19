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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونتي يوجه طلبا عاجلا للاعبي نابولي قبل انطلاق الموسم الجديد

كونتي
كونتي
مجدي سلامة

طالب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، من فريقه التحلي بالتواضع والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها خلال موسم 2023-2024 الكارثي في الدفاع عن لقبه.


ومرّ نابولي بموسم مضطرب في 2023-2024، إذ احتل المركز العاشر، وتناوب على تدريبه ثلاثة مدربين بعد رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي، إذ قاد سباليتي الفريق إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عامًا في موسم 2022-2023.


كونتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي كمدرب ليوفنتوس ولقب واحد مع إنتر ميلان، بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، تولى مسؤولية إحياء نابولي في يونيو من العام الماضي، وحقق لهم لقب الدوري الإيطالي في الموسم الذي انتهى مؤخرًا.
قال كونتي للصحفيين: "بحكم التعريف، من يحمل لقب السكوديتو على قميصه هو المرشح الأوفر حظًا أو من بين المرشحين. يجب ألا نخجل أو نختبئ خوفًا، لقد عملنا بجد لنُكيف أنفسنا، من المحتم أن يكون هذا العام مليئًا بالتحديات".


وتابع: "لكن هناك ماضٍ قريب جدًا يجب ألا ننساه أبدًا، يجب أن نتعلم الدروس حتى من الأمور السلبية، ما حدث قبل عامين يجب أن يكون درسًا، وخاصةً للبيئة، نحن في الملعب ونعمل، ولن تكون هناك أبدًا أي نزوات، سنكون متواضعين للغاية".
وعزز نابولي تشكيلته الفائزة باللقب بضم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، والجناح الهولندي نوا لانج، والمدافع الإيطالي لوكا ماريانوتشي، من بين آخرين.


دي بروين، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق 19 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ انتقاله عام 2015 من نادي فولفسبورغ الألماني - وهي حصيلة تتضمن ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل كونتي أن يتمكن اللاعب - البالغ من العمر 34 عامًا - من مساعدة نابولي على اتخاذ هذه الخطوة الإضافية.
واختتم: "يأتي إلينا ليخوض تحديًا جديدًا، إنه وضع مختلف بالنسبة له أيضًا لقد وصل بالفعل إلى مستويات عالية جدًا في مسيرته ولديه الكثير ليقدمه لكرة القدم".
ويبدأ فريق نابولي استعداداته للموسم الجديد بمباراة ودية ضد أريتسو يوم الثلاثاء.

نابولي أنطونيو كونتي سباليتي

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