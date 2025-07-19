السيطرة على حريق في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية.. و21قتيلا في حادث طريق

قالت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية إن حريقا اندلع يوم السبت في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية تمت السيطرة عليه دون أن تتأثر العمليات.

وذكرت وكالة أنباء شانا "في الوقت الحالي، الحريق تحت السيطرة، والإنتاج في المصفاة مستمر، ولم يحدث أي انقطاع في عملياتها".

ياتي ذلك فيما قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين عندما انقلبت حافلة في جنوب إيران، السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقعت الحادثة، التي لا يزال سببها غير واضح، بالقرب من كافار، وهي بلدة تبعد نحو 1000 كيلومتر (600 ميل) عن العاصمة طهران.

وقال مدير مستشفى كافار محسن أفراسيابي للتلفزيون الرسمي "للأسف تم تسجيل 21 حالة وفاة"، مضيفا أن 29 شخصا أصيبوا.

وأظهرت وسائل إعلام إيرانية صورا لحافلة ملقاة على جانبها على طريق جبلي.

وتعاني إيران من سجل ضعيف في مجال السلامة المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث المرور نحو 20 ألف حالة خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).