قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء
جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير
صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق
50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
حكم الحجامة يثير جدلا فقهيا.. كريمة: ليست سنة.. ودار الإفتاء تحسم الخلاف
الزمالك يتحرك لحسم عقود اللاعبيين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل .. التعليم تحسم الجدل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وضع المعلم على رأس أولوياته.. نقابة المعلمين توجه التحية للرئيس السيسي

الجمعية العمومية العادية لنقابة المعلمين
الجمعية العمومية العادية لنقابة المعلمين
الديب أبوعلي

وجه جموع المعلمين، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التي عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، التحية إلى الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، الذي وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في كلمته أمام جموع المعلمين، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر: أقف أمامكم اليوم في هذا الجمع الكريم، في اجتماع جمعيتنا العمومية العادية، لأتحدث إليكم لا بصفتي مسؤولاً رسمياً، بل بصفتي واحداً منكم من هذه الأسرة العريقة - أسرة المعلمين- ، التي شرفت بحمل رسالة التعليم ، وزرع الوعي ، وبناء الإنسان.

وفى بداية الاجتماع أعلن الدكتور ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية رقم (43) لنقابة المهن التعليمية لعام 2025، بحضور هيئة قضائية ضمت المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد على عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار جمال الدسوقي السباعي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية اليوم على جميع بنود الاجتماع واقرار الميزانية، وتفويض خلف الزناتي نقيب المعلمين فى جميع قرارات تعظيم عوائد أصول النقابة وتطوير الخدمات.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين: إنه حق علينا في بداية هذا المحفل العظيم أن تقف قلوبنا وتتجه عيوننا بالتحية إلى القيادة المصرية الشامخة رئيسنا القائد عبدالفتاح السيسي، الذي حافظ وما زال على تماسك الوطن واستقراره أمام كل التحديات، وأطلق التنمية في كل ربوع الجمهورية، وأساسها بناء الإنسان، ووضع التعليم والمعلم في أولويات مصر الحديثة، ونقل المؤسسة التعليمية نقلة ظاهرة لترتقي ويرتقي معها المعلم: فتحية إجلال وتقدير للرئيس السيسي - حفظه الله - وسدد خطاه.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، ياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد أدم  أمين صندوق الزمالة، حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وعادل حاحه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، ورمضان يحيى مدير عام النقابة العامة والمشرف على الدورات التدريبية بنقابة المهن التعليمية.

نقابة المعلمين خلف الزناتي نقيب المعلمين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الجمعية العمومية لنقابة المعلمين نقيب المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

نيسان

مواصفات نيسان باترول الجديدة

DuckDuckGo

DuckDuckGo يطلق فلترا جديدا لحجب الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي من نتائج البحث

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان صينية في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر بيجو 2008 كسر زيرو 2025

بالصور

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد