وضع المعلم على رأس أولوياته.. نقابة المعلمين توجه التحية للرئيس السيسي

وجه جموع المعلمين، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التي عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، التحية إلى الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، الذي وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في كلمته أمام جموع المعلمين، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر: أقف أمامكم اليوم في هذا الجمع الكريم، في اجتماع جمعيتنا العمومية العادية، لأتحدث إليكم لا بصفتي مسؤولاً رسمياً، بل بصفتي واحداً منكم من هذه الأسرة العريقة - أسرة المعلمين- ، التي شرفت بحمل رسالة التعليم ، وزرع الوعي ، وبناء الإنسان.

وفى بداية الاجتماع أعلن الدكتور ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية رقم (43) لنقابة المهن التعليمية لعام 2025، بحضور هيئة قضائية ضمت المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد على عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار جمال الدسوقي السباعي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية اليوم على جميع بنود الاجتماع واقرار الميزانية، وتفويض خلف الزناتي نقيب المعلمين فى جميع قرارات تعظيم عوائد أصول النقابة وتطوير الخدمات.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين: إنه حق علينا في بداية هذا المحفل العظيم أن تقف قلوبنا وتتجه عيوننا بالتحية إلى القيادة المصرية الشامخة رئيسنا القائد عبدالفتاح السيسي، الذي حافظ وما زال على تماسك الوطن واستقراره أمام كل التحديات، وأطلق التنمية في كل ربوع الجمهورية، وأساسها بناء الإنسان، ووضع التعليم والمعلم في أولويات مصر الحديثة، ونقل المؤسسة التعليمية نقلة ظاهرة لترتقي ويرتقي معها المعلم: فتحية إجلال وتقدير للرئيس السيسي - حفظه الله - وسدد خطاه.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، ياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد أدم أمين صندوق الزمالة، حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وعادل حاحه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، ورمضان يحيى مدير عام النقابة العامة والمشرف على الدورات التدريبية بنقابة المهن التعليمية.