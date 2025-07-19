أسرة واحدة .. وفاة 3 من طالبات الأزهر في حادث أليم بمطروح

نعى الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وجميع القيادات والعاملون بالمنطقة، أسر الطالبات اللاتي وافتهن المنية في حادث أليم.

وأعلنت منطقة مطروح الأزهرية، أسماء الطالبات وهن:

* دعاء عاطف محمد (15 عامًا) - معهد فتيات مطروح.

شهد أحمد محمد (13 عامًا) -

و نورهان عاطف محمد (6 سنوات) - .

* معهد الدكتور عبد الحليم محمود.

وتتقدم منطقة مطروح الأزهرية بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان.

وقال الشيخ عطية سالم الطالبات في نعيه الطالبات بكلمة مواساة لأسر الضحايا:

"إلى الأسر الكريمة التي فُجعت بفقد فلذات أكبادها، أتقدم إليكم بخالص عزائي وصادق مواساتي، إن هذا المصاب جلل، ولا راد لقضاء الله، ولكننا نؤمن بأن بناتنا قد انتقلن إلى جوار رب كريم أرحم بهن من أنفسنا، احتسبوا بناتكم شهيدات عند الله، فهن طائرات في جنان الخلد بإذن الله.

وتابع: ندعو الله أن يربط على قلوبكم ويلهمكم الصبر والاحتساب، وأن يجعل هذا الحادث الأليم آخر أحزانكم.