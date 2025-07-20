بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين

أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يسيرون وفق خطة منظمة لإعادة هيكلة الكوادر الفنية من أبناء النادي.

وقال حامد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عودة أحمد سمير إلى قطاع الناشئين تُعد مكسبًا كبيرًا للنادي. هيكلة قطاعات الكرة أمر بالغ الأهمية، ونسعى لتأهيل كوادر جديدة تخدم القلعة البيضاء. كما أن حازم إمام حصل على دورات تدريبية، وهو الآن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف: "ملاعب قطاع الناشئين بنادي الزمالك ستكون جاهزة خلال 20 يومًا، والأمور تسير بشكل جيد، حيث يمتلك كل فريق جهازًا فنيًا خاصًا وشاملاً، وأهم ما نركز عليه هو إعداد الكوادر، لأن المناصب لا تدوم".

وأوضح: "مجلس إدارة الزمالك يبذل جهدًا كبيرًا في تطوير قطاع الناشئين، وفرع النادي بأكتوبر سيضم أربعة ملاعب مخصصة للقطاع".

وتابع: "هناك تنسيق مستمر بين قطاع الناشئين وبين جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد، مدير الكرة. ولدينا يحيى عبد المجيد، مدافع مميز للغاية، وكذلك حسام عاشور، الذي التقيته مؤخرًا".