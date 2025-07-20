أحمد صالح حول أزمة «فتوح»: ما يفعله غريب.. والزمالك لا يحتمل المزيد

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك الأسبق، أن أزمة أحمد فتوح لها أكثر من جانب، وأن معاقبة اللاعب يجب أن تتم بما يتناسب مع موقف النادي من مدى الاحتياج إليه وأهميته في صفوف الفريق.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ما يفعله أحمد فتوح أمر غريب للغاية وغير مفهوم، متابعًا: “كان معنا في قطاع الناشئين، وهو لاعب خلوق وعاشق للزمالك”.

وأشار إلى أن على أحمد فتوح احترام نادي الزمالك وجماهيره، وفي المقابل على إدارة النادي الاجتماع معه لفهم ما يقوم به وأسبابه، مضيفًا:

"لو عنده عرض يمشي، نادي الزمالك مش مستحمل اللي بيحصل ده، ولو مش عايز تلتزم.. امشي".

وواصل أحمد صالح تصريحاته قائلًا: "لابد من التفكير في مصلحة الزمالك، والمدير الفني هو من يقرر إذا كان يحتاجه فنيًا أم لا، وعلى هذا الأساس سيتحدد ما إذا كان سيتم عرضه للبيع أو معاقبته بما يتناسب مع حجم ما فعله".

وبشأن صفقات الزمالك، قال أحمد صالح إن النادي بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين دوليين سوبر، يكونون أفضل من المتواجدين حاليًا، من أجل حل الأزمات التي واجهها الفريق خلال الموسم الماضي.