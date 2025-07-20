3 عروض لضم محمد إسماعيل.. ونادي زد يترك القرار للاعب

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي زد تلقى ثلاثة عروض رسمية للتعاقد مع المدافع محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف زاهر، خلال تقديمه برنامج “ملعب أون”, أن العروض جاءت من ناديين جماهيريين ونادٍ استثماري، وجميعها متقاربة من حيث القيمة المالية والشروط، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد اللاعب نفسه.



وأوضح أن أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، عقد جلسة مع اللاعب للتعرف على رغبته، وأن الإعلان عن وجهته المقبلة سيكون بناءً على تلك الجلسة.

الزمالك يقترب من حسم الصفقة

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع محمد إسماعيل، لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد، ضمن خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق. وكشف مصدر داخل نادي زد أن المفاوضات مع الزمالك وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن الزمالك طلب اللاعب رسميًا هذه المرة، وهو ما يُعد تطورًا مقارنة بالميركاتو الشتوي السابق.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك كان ينوي إدخال المدافع الشاب أحمد حسام ضمن الصفقة، لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي حالت دون ذلك، ليتم الاتفاق على إنهاء الصفقة مقابل مبلغ مالي فقط



بيراميدز يدخل على الخط والزمالك الأقرب

من جانبه، دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع زد لمحاولة خطف الصفقة، لكن المؤشرات الحالية ترجّح كفة الزمالك في ظل الجدية الواضحة من الإدارة البيضاء، ورغبة محمد إسماعيل في ارتداء قميص الزمالك.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات حاسمة، خاصة مع رغبة الزمالك في إنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل نهاية معسكر العاصمة الإدارية.