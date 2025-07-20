أنا والبطة كويسين.. أول تعليق من شيماء سيف بعد حادث السيارة

طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها بعد تعرضها لحادث سير مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة أحد الأشخاص بسيارتها، مما أسفر عن إتلاف السيارة دون إصابات بشرية.

ونشرت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور لها من داخل حمام السباحة، وحرصت على طمأنة متابعيها بتعليق خفيف الظل، حيث كتبت:«الحمد لله أنا والبطة كويسين».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تعرضت لحادث تصادم مفاجئ أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

شيماء سيف تنسحب من عرض الطقاقة :



من جهة أخرى، أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف بشكل مفاجئ انسحابها من العرض المسرحي "الطقاقة"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت. هذا القرار أثار استغراب جمهورها ومحبيها في الكويت.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وجهت شيماء سيف رسالة عاطفية لجمهورها في الكويت، قالت فيها: “أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريبًا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير”.

وكانت شيماء سيف، شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل اش اش للفنانة مي عمر، وماجد المصري.

المسلسل من بطولة مي عمر، إلى جانب ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



