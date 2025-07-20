قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة.. الإفتاء تجيب

حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة
حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم العمل كاشير او حسابات فى كافتيرات تقدم الشيشة؟

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل حيث يتم فيهما إعداد الطعام والمشروبات وتقديم ذلك للزبائن، ولكن يكون تحريم العمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما كالخمر والشيشة.

وأضاف خلال بث مباشر سابق للافتاء أن الشيشة تقديمها وبيعها حرام فإذا كان هذا داخل فى عملك فيكون هذا حراما وإذا كان عملك خارج هذه المنظومة أي مجرد أنك تسجل هذه الحسابات او ما شابه ذلك فالعمل جائز، ولكن إن وجدت عمل آخر يحقق رغباتك والعمل الثانى ليس به أى شائبة فعليك أن تنتقل اليه.

حكم شرب الشيشة

هل شرب الشيشة حرام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عاشور، قائلًا:" أنالشيشة حرام فهي تنقل الأمراض لدرجة ان الدولة منعتها في المقاهي مع انتشار فيروس كورونا .. كما المعسل والدخان الموضوع فيها ضار جدا بالصحة والناس كلها تعرف ذلك وتعرف انها ضارة فالأفضل مجاهدة النفس والاقلاع عنها حتى لا تضر صحتنا ولا نضر من حولنا ونحن لا نريد ان نكون سببا في الاضرار بأنفسنا او بالناس.

حكم شرب الشيشة المخلوطة برائحة التفاح

قال عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شرب الشيشة والتبغ والسجائر حرام ، فهى مضرة بالصحة وناقلة للأمراض حيث أثبت الطب ذلك لأن هذه الأشياء أدت الى هلاك و وفاة كثير من الناس.

وأضاف "عثمان " عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال ورد اليه تقول فيه" زوجي يشرب شيشة برائحة النعناع والتفاح فهل هذا حرامًا ؟"، أن الأصل فى شرب الشيشة حرام، وسواء أكانت مخلوطة برائحة النعناع أو التفاح أو أى رائحة فهى تُعد تبغًا ويُحرم شربها.

حكم شرب الشيشة حكم شرب الشيشة المخلوطة برائحة التفاح حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة الشيشة مقهى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في دير البلح وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية

حماس: نطالب بتحقيق عاجل في الآلية الأمريكية الإسرائيلية للمساعدات بغزة

صورة أرشيفية

قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في دير البلح وسط قطاع غزة

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد