حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم العمل كاشير او حسابات فى كافتيرات تقدم الشيشة؟

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل حيث يتم فيهما إعداد الطعام والمشروبات وتقديم ذلك للزبائن، ولكن يكون تحريم العمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما كالخمر والشيشة.

وأضاف خلال بث مباشر سابق للافتاء أن الشيشة تقديمها وبيعها حرام فإذا كان هذا داخل فى عملك فيكون هذا حراما وإذا كان عملك خارج هذه المنظومة أي مجرد أنك تسجل هذه الحسابات او ما شابه ذلك فالعمل جائز، ولكن إن وجدت عمل آخر يحقق رغباتك والعمل الثانى ليس به أى شائبة فعليك أن تنتقل اليه.

حكم شرب الشيشة

هل شرب الشيشة حرام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عاشور، قائلًا:" أنالشيشة حرام فهي تنقل الأمراض لدرجة ان الدولة منعتها في المقاهي مع انتشار فيروس كورونا .. كما المعسل والدخان الموضوع فيها ضار جدا بالصحة والناس كلها تعرف ذلك وتعرف انها ضارة فالأفضل مجاهدة النفس والاقلاع عنها حتى لا تضر صحتنا ولا نضر من حولنا ونحن لا نريد ان نكون سببا في الاضرار بأنفسنا او بالناس.

حكم شرب الشيشة المخلوطة برائحة التفاح

قال عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شرب الشيشة والتبغ والسجائر حرام ، فهى مضرة بالصحة وناقلة للأمراض حيث أثبت الطب ذلك لأن هذه الأشياء أدت الى هلاك و وفاة كثير من الناس.

وأضاف "عثمان " عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال ورد اليه تقول فيه" زوجي يشرب شيشة برائحة النعناع والتفاح فهل هذا حرامًا ؟"، أن الأصل فى شرب الشيشة حرام، وسواء أكانت مخلوطة برائحة النعناع أو التفاح أو أى رائحة فهى تُعد تبغًا ويُحرم شربها.