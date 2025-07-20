هل فلوس مقاهي الانترنت حلال؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل الاكتساب من مشروع مقاهي الإنترنت حلال شرعًا؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن السؤال قائلة إن الاكتساب من مشروع مقاهى الإنترنت حلال شرعًا.

ونوهت انه تقع مسئولية استخدام الإنترنت على من يستخدمه؛ فمن يستخدمه في أغراض نافعة فلا إثم عليه.

وتابعت: "أما من يستخدمه بصورة غير شرعية فهو المسئول شرعًا عن تصرفه، ولكنه ينبغي على من يدير مقاهي الإنترنت أن يراعي الله تعالى، وأن يلتزم بالقوانين المنظمة لعمل مثل هذه المشاريع".

حكم استخدام الانترنت المتوفر فى العمل

ما حكم استخدام الانترنت المتوفر في العمل هل هو جائز.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأمر يتوقف على ما تقره جهة العمل، فيتوقف استخدام الموظفين للانترنت في جهة أعمالهم حسب ما تتيحه جهة العمل، فإذا أتاحت جهة العمل استخدامه بشكل عام، فهو جائز، ولكن إذا حددت استخداما معينا للإنترنت فلا يجوز استخدامه إلا فيما حددته فقط.

حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل حيث يتم فيهما إعداد الطعام والمشروبات وتقديم ذلك للزبائن، ولكن يكون تحريم العمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما كالخمر والشيشة.

جاء ذلك، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « ما حكم العمل كاشير او حسابات فى كافتيرات تقدم الشيشة؟»، مضيفًا أن الشيشة تقديمها وبيعها حرام فإذا كان هذا داخل فى عملك فيكون هذا حراما وإذا كان عملك خارج هذه المنظومة أي مجرد أنك تسجل هذه الحسابات او ما شابه ذلك فالعمل جائز، ولكن إن وجدت عمل أخر يحقق رغباتك والعمل الثانى ليس به أى شائبة فعليك أن تنتقل اليه.