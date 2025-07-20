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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يقود المعركة.. فنربخشة يتحرك لضم نجم انتر ميلان ويعده بشارة القيادة

هاكان تشالهان أوجلو
هاكان تشالهان أوجلو
إسلام مقلد

اشتعلت أجواء سوق الانتقالات الصيفية في تركيا، بعد أن تقدم نادي فنربخشة بعرض رسمي للتعاقد مع نجم وسط إنتر ميلان، الدولي التركي هاكان تشالهان أوجلو، استجابةً لرغبة ملحّة من المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن فنربخشة عرض على إدارة إنتر مبلغ 20 مليون يورو لضم اللاعب، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي الإيطالي بقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام مفاوضات قد تنتهي باتفاق يرضي الطرفين.

كان جالطة سراي، غريمه المحلي، قد حاول في وقت سابق ضم اللاعب، لكن محاولاته اصطدمت برفض إنتر، قبل أن يدخل فنربخشة على الخط بدفعة قوية من مورينيو، الذي يرى في تشالهان أوجلو حجر الأساس لمشروعه الجديد مع الفريق.

العرض المقدم للاعب لم يقتصر فقط على المقابل المالي المغري، الذي يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 6 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت تحفيزية، بل شمل أيضًا إغراءات رمزية ومعنوية، أبرزها منحه شارة قيادة الفريق والقميص رقم 10، وهو ما اعتبرته مصادر مقربة من اللاعب عاملاً حاسمًا في تفضيله العرض التركي على الاستمرار في إيطاليا.

تشالهان أوجلو، الذي أبلغ إدارة إنتر برغبته في خوض تحدٍ جديد، ينظر بجدية إلى عرض فنربخشة، خاصة مع اقتراب النادي من العودة القوية للمنافسات الأوروبية في عهد مورينيو، ووجود مشروع واضح المعالم يعتمد على النجوم المحليين أصحاب الخبرة.

الساعات المقبلة قد تكون حاسمة في مستقبل النجم التركي، حيث من المتوقع أن تشهد اتصالات مكثفة بين مسؤولي فنربخشة وإنتر ميلان، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي يُفضي إلى عودة تشالهان أوجلو إلى الدوري التركي بقميص أحد أعرق أنديته، وتحت قيادة أحد أكبر الأسماء التدريبية في العالم.

سوق الانتقالات الصيفية تركيا نادي فنربخشة فنربخشة هاكان تشالهان أوجلو

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