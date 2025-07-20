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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دموع في بيت جيوكيريس.. صفقة انتقال مهاجم سبورتينج إلى آرسنال تنهار

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

خيّمت أجواء من الحزن والقلق داخل أسرة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة، بعدما باتت صفقة انتقاله المنتظرة إلى آرسنال مهددة بالفشل في الأمتار الأخيرة، وسط تعنت إدارة النادي البرتغالي وتمسكها بشروطها المالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آرسنال كان قاب قوسين أو أدنى من حسم الاتفاق مع سبورتينج لشبونة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب إضافات تصل إلى 7.4 ملايين، حيث وافق جيوكيريس بالفعل على بنود عقد يمتد لخمسة مواسم. وكان النادي اللندني يطمح لحسم الصفقة قبل انطلاق جولته التحضيرية في آسيا، أمس السبت.

لكن الخلافات بين الطرفين بشأن جدول سداد الأقساط وقيمة المكافآت عطّلت توقيع العقود، حيث يُصر سبورتينج على تحصيل جزء أكبر من المقابل المالي مقدمًا، في حين يرى آرسنال أن عرضه مناسب ولا يحتاج إلى تعديل إضافي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن النادي البرتغالي لم يرد حتى الآن على عرض آرسنال الأخير، الذي ظل معلقًا دون إجابة منذ ستة أيام، ما زاد من مخاوف جيوكيريس وعائلته من تعثر الصفقة بشكل نهائي.

المشهد اتخذ طابعًا إنسانيًا مؤلمًا بعد أن لم يتمالك والد جيوكيريس دموعه، تأثرًا باحتمالية ضياع حلم انتقال نجله إلى أحد كبار البريميرليج، بعد موسم استثنائي قدمه بقميص سبورتينج، رافقه خلاله بعروض فردية لافتة أسهمت في رفع قيمته السوقية.

ويتمسك آرسنال بموقفه، رافضًا الاستجابة الكاملة لمطالب سبورتينج الصارمة بخصوص المكافآت المستقبلية، في وقت يشترط فيه النادي البرتغالي أن تكون الحوافز قابلة للتحقق الفعلي، وليست مشروطة بأداء الفريق أو مشاركة اللاعب فقط، تحسبًا لأي سيناريو قد يضيع عليهم عائدات الصفقة.

ورغم الأجواء المشحونة، لا تزال الاتصالات قائمة خلف الكواليس، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنقاذ الصفقة التي ينتظرها اللاعب ومحيطه بشغف، وسط ترقب الساعات القادمة لحسم مصير أحد أبرز انتقالات صيف 2025 المحتملة في الكرة الأوروبية.

السويدي فيكتور جيوكيريس جيوكيريس سبورتينج لشبونة آرسنال

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