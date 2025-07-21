حرارة شديدة وظواهر جوية متوقعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75. متر والرياح شمالية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 23

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 33 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 34 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 22

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 37 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 42 29

