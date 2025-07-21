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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطورات ملفات التقنين والتصالح وتملك الأراضي في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ناقش الاجتماع موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء ومستجدات رصد المخالفات وفقًا لمنظومة المتغيرات المكانية، موجهًا بما يلي:

إحالة أي مخالفات يتم رصدها بعد صدور قانون التصالح للنيابة العامة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن منع هذه المخالفات في المهد. 

منح مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات توقيع احداثيات الأراضي الزراعية المملوكة لهم حتى منتصف سبتمبر الجاري بجميع الواحدات المحلية للمراكز، وإعداد قاعدة بيانات للأراضي الخفية. 

إصدار مستندات صرف الأسمدة الزراعية عبر شهادات مؤمنة موضح بها احداثيات الأرض؛ لمنع التلاعب والتزوير.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اجتماع

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