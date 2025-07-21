هشام الحلبي: مصر نجحت في كسر الإرهاب والأجهزة الأمنية يقظة للتعامل مع التهديدات التي تقودها التنظيمات

أكد اللواء دكتور هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن مصر نجحت في كسر الإرهاب، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية يقظة للتعامل مع التهديدات التي تقودها التنظيمات المتطرفة.

وقال هشام الحلبي، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، أن الإرهاب لم ينتهك الإقليم، مؤكدا أن للمواطن دور في إستكمال منظومة المعلومات لدى الأجهزة الأمنية.

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن وجود قوات إسرائيلية قرب محور فيلادلفيا كان أمر خاطئ، وهو ما رفضته بعض القيادات داخل إسرائيل، إضافة إلى ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة.