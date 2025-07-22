أمين سر محلية النواب يكشف أهم القوانين الصادرة من اللجنة خلال 5 سنوات

قال النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه على مدى 5 سنوات قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعمل مجهود بشكل كبير من مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا ساهمنا في إصدار قوانين تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ، والتصالح في مخالفات البناء و الإيجار القديم وتقنين المواقف العشوائية والأسواق الحضارية ، بالإضافة إلى قانون حيازة الكلاب الخطرة.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن أغلب هذه القوانين كانت فيها مشاركة فاعلة من اللجنة وهيئة المكتب.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.