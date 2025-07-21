محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء شريف خليل مساعد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الجهات التنفيذية وعلى رأسها إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، لنجاح المحافظة في تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٩٨ ٪ ودون خصم مركزي من قيمة الموازنة، وإقرار زيادة تمويل المحافظة ضمن ٥ محافظات على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي الجديد بقيمة ٧٠٢,٩ مليون جنيه.

وأصدر المحافظ عددا من القرارات والتوجيهات المهمة، جاء أبرزها الاستعداد والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير مهام القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية داخل وخارج اللجان الانتخابية مع التأكيد على وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما قرر محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي و إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة؛ لمراجعة موقف نشاط وجدية الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة و البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بالمساجد بالمدارس، في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية بالمراكز، وحظر تطبيق تخفيف الأحمال بالقرى والمناطق السكنية.

كما وجه محافظ الوادى الجديد بتوفير نقطة إسعاف مجهز بالأمصال والكوادر الطبية اللازمة لحالات الطوارئ بمنطقة بحيرة باريس وحصر وتحديد السعة التخزينية لوحدات تخزين وحفظ التمور بناطق المحافظة، قبل بداية موسم التمور؛ للوقوف على حجم إنتاجية المحافظة من المحصول الاستراتيجي.

كما قرر محافظ الوادى الجديد تحديد مهلة حتى منتصف سبتمبر لحصر أراضي الخفية بالإحداثيات، والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لصرف وجبات شهرية لطلاب مدارس القرى النائية بمركز باريس وفقًا لنسب الحضور بالمدارس و التوسع في أسواق اليوم الواحد بالمراكز، وتوفير اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، للتخفيف عن كاهل المواطنين.